Fed en Microsoft spelen Wall Street parten

De Dow-Jonesindex eindigt 0,5% lager op 33.823 punten. De brede S&P 500 daalt 0,1% naar 4183 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent tot 14.051 punten.

De rente blijft voorlopig nog laag, en de Fed blijft in het huidige tempo schuldpapier kopen. Dat was de uitkomst van de twee dagen durende rentevergadering van de Fed. In de toelichting op het rentebesluit benadrukte Fed-voorman Jerome Powell dat het nog niet het moment is om te praten over afbouw van de steun.

Microsoft zakt 2,8% weg. Naast de clouddiensten leverden ook de andere onderdelen van het bedrijf zoals software, zakelijk sociaal netwerk LinkedIn, de gamestak Xbox en besturingssysteem Windows meer op. De verkopen van hardware zoals laptops, tablets en spelcomputers werden daarbij nog gehinderd door het wereldwijde tekort aan chips.

Alphabet verdiende afgelopen kwartaal fors meer aan advertenties en wist ruimschoots de marktverwachtingen te overtreffen. Ook gaat het concern voor 50 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen om de aandeelhouders te belonen. Het aandeel steeg 4,5%.

Beleggers wachten daarnaast nog op de resultaten van onder meer iPhonemaker Apple en socialemediabedrijf Facebook die na sluiting van de beurs naar buiten komen. Voorafgaand aan de cijfers daalde Apple 0,3% en Facebook gaat 1,3 procent omhoog.