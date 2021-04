Microsoft zakt flink weg op afwachtend Wall Street; Alphabet straalt

Ⓒ Xinhua / eyevine

Het aandeel Microsoft werd woensdag lager gezet op de beurs in New York. Het technologieconcern zag de vraag naar clouddiensten versnellen en boekte flink meer winst, maar de omzetgroei viel wat tegen. Verder werd vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed) dat later op de dag bekend wordt gemaakt.