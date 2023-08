Weer tegenslag Boeing: rem op levering 737 MAX om verkeerd geboorde gaten

De gaten zorgen volgens het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten niet voor veiligheidsproblemen, maar reparatie is wel noodzakelijk. Op de korte termijn kan Boeing daarom minder 737 MAX-toestellen leveren.

Het is niet bekend om hoeveel vliegtuigen het gaat. Boeing meldt dat goed geboorde toestellen van het type wel worden geleverd. Het gaat om vliegtuigen van het populaire MAX 8-model, de vliegtuigbouwer kijkt of het probleem ook speelt bij de productie van oudere modellen. Spirit meldt veranderingen te hebben doorgevoerd om het probleem op te lossen.

Productiedoelen

De eerste levering van MAX 8-toestellen aan Malaysia Airlines volgende week wordt in elk geval getroffen door het probleem, zegt Boeing. De bouwer buigt zich over de vraag of Boeing zijn productiedoelen voor dit jaar nog gaat halen. Vorige maand voerde Boeing de productie van 737 MAX-toestellen op van 31 naar 38 per maand, uiterlijk in 2026 wil de vliegtuigbouwer maandelijks vijftig toestellen van dit type maken. Nu de vraag naar vliegreizen is hersteld na de coronacrisis willen luchtvaartmaatschappijen hun vloot uitbreiden en proberen bouwers snel nieuwe vliegtuigen af te leveren.

De 737 MAX-toestellen werden wereldnieuws toen in 2018 en 2019 in totaal 346 mensen om het leven kwamen door twee crashes met dit type. Het model werd daarna lange tijd aan de grond gehouden. De kwestie kostte Boeing vele miljarden dollars en het concern moest technische aanpassingen aan het model doen. Nu vliegt de 737 MAX overal weer veel rond.