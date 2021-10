Hoge gasprijs eist tol: stekker uit eerste energieleverancier getrokken

De ongeveer 90.000 klanten hoeven zich geen zorgen te maken dat zij zonder gas en stroom komen te zitten, benadrukt de ACM. Zij krijgen per 1 november een nieuw contract van Eneco. Na dertig dagen kunnen zij daar blijven, of alsnog overstappen naar een andere leverancier.

De klanten van Welkom Energie gaan wel de huidige hoge tarieven betalen bij Eneco. Waarschijnlijk pakt dit voor de meesten van hen negatief uit.

Geld terug onduidelijk

Voor de maand november incasseert Welkom Energie geen voorschotten meer. Alle klanten krijgen een eindafrekening. Het is echter onduidelijk of klanten die dan nog geld tegoed hebben, zoals een welkomstbonus of cashback, dit nog zullen krijgen.

Welkom Energie heeft bij de ACM namelijk aangegeven onvoldoende financiële middelen te hebben om energie in te kunnen kopen. De ACM vertrouwt daarom niet meer op goede levering en heeft de vergunning dus ingetrokken.

Problemen

Er zijn meer energieleveranciers met problemen. Enstroga en DBG probeerden contracten eenzijdig op te zeggen, wat niet is toegestaan. De kleine energieleverancier Enstroga smeekt klanten nu zelf over te stappen naar een andere leverancier.

Energieleveranciers Vandebron, Pure Energie, OM en Vrij Op Naam verhoogden hun variabele tarieven vanwege de hoge marktprijzen eerder dan op de standaard data van 1 juli en 1 januari. Dat is wel toegestaan.