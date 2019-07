In 1972 legde Richard Nixon in het Xijiao State Hotel de laatste hand aan het Shanghai Communiqué. Dat was destijds een belangrijke stap richting betere diplomatieke betrekkingen tussen de VS en China. Dinsdag en woensdag is het chique vijfsterrenhotel opnieuw het toneel van onderhandelingen tussen de inmiddels nummer 1 en 2 van de wereldeconomie.