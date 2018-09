Kredietfaciliteit van 400 miljoen voor PostNL

De looptijd is vijf jaar en PostNL heeft de optie tot twee verlengingen met een jaar. De faciliteit vervangt de oude kredietregeling van 570 miljoen euro die in 2016 geherfinancierd zou moeten worden. Volgens PostNL is de nieuwe lening afgesloten tegen lagere financieringskosten en zal deze gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden.

