Check met de tool hoe hoog de woondruk in jouw plaats is Voor elke honderd woningen 105 gegadigden

Door Emile Kossen en Marlou Visser Kopieer naar clipboard

„Er zijn hier best veel nieuwe mensen komen wonen. Je merkt gewoon dat dit een gewilde plek is”, zegt de Voorburgse ondernemer Ali Rezgar (links) Ⓒ Michel van Bergen

Hoeveel woningen moeten er nou echt bij komen in Nederland? Om die vraag te kunnen beantwoorden, kun je het beste kijken naar wat mensen willen. Waar werken of studeren ze, en hoever zijn ze bereid te reizen? Zou iedereen zijn zin krijgen, dan moeten er in ieder geval in de regio Amsterdam al zo’n 200.000 huizen bij.