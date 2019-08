Duitsland op rand van recessie

Volgens het statistiekbureau kwam de krimp uit op 0,1 procent, tegen een groei van 0,4 procent in de eerste driemaandsperiode van het jaar. Economen hadden in doorsnee ook op een achteruitgang met 0,1 procent gerekend. Op jaarbasis kwam de voornamelijk op export gerichte economie tot stilstand, tegen een groei van 0,6 procent in de voorgaande periode.

Vooral de buitenlandse handel drukte op de economische prestaties. De uitvoer van goederen en diensten daalde sterk. Naast de aanhoudende handelsvete tussen de VS en China speelt ook onzekerheid over de brexit met name de Duitse industrie parten. De omvangrijke Duitse auto-industrie heeft daarnaast te maken met de grote overgang naar elektrische mobiliteit.

ING

Daartegenover trokken Duitse consumenten wel vaker de portemonnee voor allerhande aankopen, maar ook dit lijkt minder te worden. Bedrijven voerden hun investeringen wel op. Bouwuitgaven daalden, na een sterke stijging aan het begin van dit jaar als gevolg van de relatief milde winter.

Kenners van ING bestempelen de economische neergang in Duitsland als het einde van een gouden decennium. Ze wijzen er op dat de Duitse economie in feite in 35 van de voorbije 40 kwartalen is gegroeid. Maar sinds kort is sprake van stagnatie.

ING vindt de stagnatie van de economische groei in Duitsland niet het meest schrikbarende bericht gelet op de voorbije periode van sterke groei. Zorgwekkender is volgens de kenners de afzwakking van de binnenlandse economie. Van paniek is volgens de economen van de bank geen sprake, maar op zowel de korte als de lange termijn zijn maatregelen gewenst. Zo zou Duitsland meer werk moeten maken van onder meer digitalisering, verduurzaming, energietransitie, infrastructuur en onderwijs.