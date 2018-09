GE verkoopt voor miljarden aan vastgoed

aankondigden, past in de strategie om GE Capital af te slanken. Topman Jeff Immelt wil de aandacht van het concern richten op de industriële tak, waar uiteenlopende zaken als vliegtuigmotoren, turbines en medische apparatuur worden gemaakt.

GE neemt een last van 16 miljard dollar in de resultaten van het eerste kwartaal in verband met de verkoop. Aandeelhouders mogen zich verheugen op de transactie. GE verwacht dat de afslanking van GE Capital een dividend oplevert van 35 miljard dollar en kondigde aan voor 50 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen.

