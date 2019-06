'Belastingbetaler meebetalen voor post'

Amsterdam - De belastingbetaler moet in de toekomst mogelijk gaan meebetalen aan de instandhouding van de postbezorging in Nederland. Dat blijkt uit de inbreng van PostNL in een consultatie over een wijziging in de postwet uit 2009. Die wet moet worden aangepast, omdat de marktomstandigheden in de postmarkt drastisch zijn veranderd door de afname aan fysieke post, meldt De Telegraaf.