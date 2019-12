Zorgen om investering Amazon in Deliveroo

Amazon kondigde eerder dit jaar aan een aanzienlijke investering te doen in Deliveroo. Hoewel het Amerikaanse bedrijf niet de volledige zeggenschap krijgt, ziet de CMA wel manieren waarop Amazon het beleid van Deliveroo kan beïnvloeden. Daarbij keek de waakhond ook wat dat kan betekenen voor de markten waarop de twee bedrijven actief zijn.

Amazon verkocht vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk voor bijna 11 miljard pond aan artikelen. Dat deed het bedrijf via zijn webshop, maar ook via supermarkten als Whole Foods. Deliveroo bezorgt maaltijden in ruim honderd Britse steden, maar bezorgt ook boodschappen voor bijvoorbeeld Co-op Food-supermarkten.

De investering van Amazon zou volgens de CMA op twee manieren de competitie kunnen beïnvloeden. Amazon zou nog altijd interesse hebben om zich op de maaltijdbezorgmarkt te begeven, maar daar na deze deal van af kunnen zien. Ook zou de concurrentie op de markt voor bezorging van boodschappen minder worden.