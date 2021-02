’Kleine supermarkten gaan onverbiddelijk op in grote ketens’

Premium Geld

Stel rekent zich rijk na fout bank, maar moet ruim €10.000 terugbetalen

Als een stel in 2019 na 23 jaar de hypotheek met aangekoppelde spaarverzekering wil aflossen, vult de bank per ongeluk een te hoog getal in bij de waarde van die verzekering. Dat betekent echter nog niet dat de huiseigenaren ook recht hebben op dat bedrag, oordeelt klachteninstituut Kifid.