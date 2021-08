Kylie Jenner opent online winkel op Tiktok

Een eerste verkoper in de winkel van Shopify is Kylie Cosmetics, het make-up-merk van Kylie Jenner, tv-ster en serie-ondernemer met 34,9 miljoen volgers op TikTok.

TikTok benaderde de retailmarkt al, consumenten konden echter alleen via een link naar advertenties winkelen. Het bedrag van de deal met Shopify is niet bekendgemaakt.

TikTok, goed voor 1,2 miljard volgers, krijgt ook winkelstraat. Ⓒ YOUTUBE

Het in 2017 door het Chinese Bytecance opgerichte platform heeft naar eigen zeggen 1,2 miljard actieve gebruikers, vooral jonge bezoekers. Shopify richt zich, na een eerste samenwerking sinds november vorig jaar, met de winkelverkoop voorlopig op de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Het volgt Facebook en Instagram die al dit zogeheten in-app shopping aanbieden. TikTok heeft echter een grotere achterban in Azië. In 2018 werd TikTok de populairste app in de Verenigde Staten.

Linken en shoppen

Het gaat volgens TikTok tegen Chinese media voorlopig om een test met Shopify. Werkt het, dan kunnen meer retailers binnen TikTok een eigen digitale winkelonderdeel aan het ’stadsplein’ toevoegen. De bedoeling is dat andere winkelbedrijven hun eigen hoekje op maat maken.

Retailers kunnen ook al aan de profielen van bekende gebruikers linkjes naar producten toevoegen. Bij Shopify aangesloten bedrijven kunnen in TikTok-video’s producten linken of taggen. Wie op deze link klikt gaat direct online winkelen.

In Nederland kreeg TikTok meerdere rechtszaken met claims aan de broek, nadat ouders klaagden dat TikTok de privacy van kinderen zou hebben geschonden.