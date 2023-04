Zonneauto’s Lightyear voor een prikkie in de uitverkoop

De bijzondere elektrische auto’s, die beschikken over een dak van zonnepanelen, zijn afkomstig van Atlas Technologies bv. Dat is een onderafdeling van Lightyear die zich op luxewagens richtte. Maar net toen de productielijn op gang kwam, zette de rechtbank Oost-Brabant in januari een streep door de toekomstplannen. Het prijskaartje was te stevig, gezien de geschatte afzet.

Na Atlas' ondergang, viel ook het doek voor de Lightyear 0. De demomodellen en halfbakken creaties zijn nu op het wereldwijde web geslingerd bij online veiling Troostwijk. Hoeveel Lightyear 0-auto’s er geproduceerd zijn is niet helemaal duidelijk, maar het zijn er in elk geval minder dan duizend. Wie een exemplaar aan de praat krijgt, heeft dus een behoorlijk unieke auto.

Doorstart

De toekomst van Lightyear hing aan het spreekwoordelijke zijden draadje na Atlas' ondergang. Zeker toen investeerders, zoals Invest-NL en het familiebedrijf SHV, hun handen van het zonneautoproject aftrokken.

Maar achter de wolken schijnt de zon: een groep individuele investeerders pompte €8 miljoen in de Helmondse firma. Lightyear herrijst uit de as met een bescheiden team en de zeggenschap over het intellectuele eigendom. Met de huidige zak geld kunnen ze het een half jaar uitzingen, alvorens opnieuw op kapitaaljacht te gaan.

Belangstellenden kunnen op 19 april een blik werpen op deze unieke modellen in Helmond.