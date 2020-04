ECB: alles doen om banen te behouden

ECB-president Christine Lagarde Ⓒ EPA

AMSTERDAM (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) stelt alles in het werk om de werkgelegenheid en productiviteit in Europa te behouden. Dat schrijft ECB-president Christine Lagarde in een opiniestuk in de Volkskrant. Volgens de Française was er nooit een groter risico voor werknemers sinds de jaren dertig dan nu.