Whisky van eigen bodem valt in de smaak

Het whisky-avontuur van Patrick van Zuidam begon 25 jaar geleden met enkele vaten.

Baarle-Nassau - Tienduizenden vaten whisky en genever liggen verdeeld over vier pakhuizen in grensdorp Baarle-Nassau te wachten tot ze op smaak zijn. Het oudste vat stamt uit 1996. Wanneer het wordt gebotteld, weet directeur Patrick van Zuidam van het gelijknamige bedrijf nog niet. „Als het op smaak is. Al moeten we er wel bij kunnen om te proeven”, lacht hij.