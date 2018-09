SG haalt Apple van de kooplijst

Volgens de analisten die Apple op het advies ’houden hebben gezet onder handhaving van het koersdoel van $130 is de gemiddelde verkooprijs van de iPhones in maart gedaald naar $651, terwijl in december vorig jaar nog een bedrag stond van $687.

Daarnaast wijzen ze er op dat de opmars van de dollar in het afgelopen kwartaal een valutaire tegenwind van 5% betekent voor de omzet van Apple in landen buiten Amerika.

De analisten voorzien dat de onlangs gelanceerde Apple Watch ongeveer 1,7% in de totale opbrengsten voor het fiscale jaar 2015 gaan vertegenwoordigen.

De koers van Apple is dit jaar al 14% opgelopen, terwijl de breed samengestelde S&P500 genoegen moet nemen met een plus van 0,9%.