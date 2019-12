Opvolger XS4all: 25.000 klanten eind 2020

De internetprovider haalde via crowdfunding vorige maand in drie dagen 2,5 miljoen euro op, nadat KPN bekend had gemaakt te willen stoppen met XS4all.

Bij Freedom Internet wordt nu alles opgestart om de eerste klanten te kunnen aansluiten. „We zijn aan het bouwen aan onze hele orderomgeving, om begin maart daadwerkelijk die aansluiting te realiseren’, zegt Scholte ter Horst. „We zitten nu met ongeveer zes mensen personeel. Maar per januari en februari komen er alweer wat mensen bij.”