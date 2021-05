Kendrion heeft nog geen last van tekort aan onderdelen

Ondanks de problemen in de auto-industrie zag Kendrion de vraag naar zogenoemde actuatoren toenemen. Die apparaatjes, die een bepaalde situatie meten en daarop hun stand aanpassen, maakt het bedrijf vooral voor zelfrijdende voertuigen, elektrische auto's, deelauto's en met het internet verbonden voertuigen. De auto-industrie krijgt steeds meer aandacht voor dergelijke voertuigen en toepassingen en daar vaart Kendrion wel bij.

Ook bij de tak voor industriële remmen zag Kendrion herstel. Die remmen worden onder meer gebruikt in windmolens, maar ook in productierobots en andere apparaten met elektromotoren. Omdat de wereld steeds meer op elektromotoren gaat draaien, zat Kendrion in de afgelopen periode op sommige momenten tegen de top van zijn productiecapaciteit aan. De bouw van een nieuwe fabriek die de capaciteit moet vergroten in het Chinese Suzhou ligt op schema. Die fabriek moet in de eerste helft van volgend jaar opengaan.

De onderneming had een omzet van 115,3 miljoen euro in de eerste drie maanden, een toename van 5 procent. Onder de streep bleef daar 5,9 miljoen euro van over, wat bijna een verdubbeling is van de 3 miljoen euro uit de eerste periode van vorig jaar. Voor de huidige periode rekent Kendrion opnieuw op een sterke vraag naar zijn producten en met de verdere heropening van de economie in grote delen van dit jaar na de coronacrisis, zal dat alleen maar toenemen.