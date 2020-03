Edward Asscher: Ethisch diamantair

De patriarch van het familiebedrijf, die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het Amsterdamse bedrijf, de strategie en uitbreiding naar continenten, wordt president van de prestigieuze World Diamond Council. Vanaf juni dit jaar zal hij daar de scepter voor twee jaar zwaaien. Het is niet de eerste keer dat hij deze prominente positie zal bekleden. Ook van 2014 tot 2016 was hij er president. Hij volgt de Antwerpse diamantair Stephane Fischler op.

Koningin Elizabeth II

Blijkbaar vervulde hij deze post zodanig goed dat hij ervoor wordt teruggevraagd. Bekend is dat Asscher een groot voorstander is van een ethische industrie met respect voor mensenrechten en milieubewustzijn. Als president van de World Diamond Council wil hij dit morele besef wereldwijd uitdragen. Deze organisatie vertegenwoordigt de gehele bedrijfskolom - van de mijnen, slijperijen, groothandel tot en met de juweliers - bij het Kimberley Proces, dat onder de auspiciën van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opereert. „Ik verwacht als WDC-president wederom de mensenrechten en het milieu te kunnen benadrukken”, legde Asscher uit. Hij wil garanderen dat diamanten uit conflictvrije landen en mijnen komen.

Lodewijk Asscher

Zijn dochter Lita en zoon Mike Asscher zullen als codirecteuren samen het bedrijf voortzetten en vormen daarmee de zesde generatie. Edward Asscher is de oom van oud-minister Lodewijk Asscher die in Tweede Kamer zit voor de PvdA. Edward hangt al zijn hele leven een andere politieke stroming aan en is lid van de VVD. Zo was hij voorzitter van de VVD Amsterdam en lid van de Eerste Kamer voor de VVD, van 2007 tot 2011. Hij werd door koningin Beatrix benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn sociale werk.

Royal Asscher vergaarde internationale roem met de bewerking en slijping van de Excelsior van 997 karaat en de Cullinan van 3106 karaat die zijn trotse plaats heeft gevonden in de Britse kroonjuwelen en de persoonlijk collectie van koningin Elizabeth II.