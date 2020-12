Moederbedrijf Miss Etam zwaar gebukt onder lockdown

Door de huidige lockdown kunnen deze twee bedrijfsonderdelen niet langer aan hun betalingsverplichtingen voldoen, zo laat het bedrijf weten.

Volgens directeur Martijn Rozenboom is de uitstel van betaling het onvermijdelijk. ,,We kunnen niet anders dan concluderen dat we niet meer aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit is een rechtstreeks gevolg van onder meer de snelheid en de duur van de recent ingestelde lockdown, waardoor de omzet van de ene op de andere dag wegviel.”

Met de stap van NXT Fashion staan 116 banen op de tocht.

Rozenboom koopt vaker bedrijven op, om ze daarna door te verkopen. Miss Etam is de grootste winkelformule. Claudia Sträter en Expresso zijn alweer doorverkocht aan de Van Uffelen Groep.