Nog eens 2,4 miljoen Amerikanen vragen uitkering aan

Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid donderdagmiddag.

Analisten gingen er vooraf vanuit dat het zou om ergens tussen 2,3 tot 2,8 miljoen Amerikanen die voor het eerst een uitkering zouden aanvragen. Analisten benaderd door Dow Jones rekenden op precies 2,4 miljoen uitkeringsaanvragen.

Dat aantal van afgelopen week betekende een verzwakking ten opzichte van de vorige week. In de dagenreeks eindigend op 15 mei kwamen er opnieuw 2,69 miljoen aanvragen bij. Dat cijfers was na enkele dagen gecorrigeerd; aanvankelijk ging het om 2,98 miljoen nieuwe verzoeken voor een uitkering.

Arbeidsmarktspecialisten waarschuwen ook nu dat de cijfers flink aangepast kunnen worden: veel overheidsdiensten moeten oude aanvragen nog verwerken.

Bijna 39 miljoen in totaal

Dit laatste cijfer is ondanks de groei, de zevende daling op rij, na de piek in aanvragen met 6,9 miljoen mensen eind maart.

Over de afgelopen negen weken, sinds het coronavirus duizenden Amerikaanse bedrijven hun deuren deed sluiten uit angst voor besmetting, groeide dat aantal aanvragen tot 38,6 miljoen mensen in totaal, een historisch dieptepunt.

Op Wall Street stonden de futures voor opening van de beurzen om 15.30 al lager. Na het rapport noteerden de drie grote beurzen in New York rond 0,2% in het rood.