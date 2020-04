'Beurshandel in teken banencijfer en olie'

De coronacrisis zal naar verwachting merkbaar worden in het banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid over de maand maart. Volgens kenners zal de werkgelegenheid in het land, dat hard wordt getroffen door de pandemie, met 100.000 banen zijn teruggevallen. Donderdag bleek al dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is gestegen tot ruim 6,6 miljoen.

Op het Damrak staan de verzekeraars in de schijnwerpers. De Nederlandsche Bank (DNB) roept verzekeraars op om aandeelhouders voorlopig niet te belonen met dividendbetalingen of de inkoop van eigen aandelen. Volgens de toezichthouder is het nog niet duidelijk hoe lang de crisis voortduurt. Eerder schrapten veel banken al het dividend na een soortgelijke oproep van de Europese Centrale Bank (ECB).

Signify

Ook Signify staat in het nieuws. Het verlichtingsfabrikant probeert vakbond CNV de cao van zijn werknemers open te breken vanwege de pandemie, maar heeft daarbij de vakbonden gepasseerd. Signify heeft werknemers om een loyaliteitsbijdrage gevraagd waarbij ze, onbetaald, 20 procent minder zouden werken. Daarnaast wil het bedrijf een prestatie-afhankelijke loonsverhoging uitstellen van 1 april naar 1 oktober.

Technologiebedrijf Nedap heeft zijn omzetprognose ingetrokken vanwege de virusuitbraak. Vanwege de moeilijke marktomstandigheden keert het bedrijf ook geen dividend over 2019 meer uit. Ook vermogensbank Van Lanschot Kempen kondigde aan het dividend over 2019 uit te stellen.

Winst

De Europese beurzen sloten donderdag met winst. De AEX-index steeg 1,5 procent tot 478,28 punten en de MidKap klom 0,6 procent tot 650,92 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 2,2 procent hoger op 21.413.44 punten. De brede S&P 500 won 2,3 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1,7 procent.

De euro was 1,0843 dollar waard, tegen 1,0856 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen terug na de flinke opmars op donderdag, die volgde op een Twitter-bericht van de Amerikaanse president Donald Trump dat Rusland en Saudi-Arabië bereid zouden zijn de olieproductie te verlagen. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,6 procent procent minder op 24,16 dollar. Brentolie werd ook 4,6 procent goedkoper, op 28,56 dollar per vat.