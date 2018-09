Discovery beloont topman rijkelijk

Zaslav was al een van de best betaalde mediabazen in de Verenigde Staten. In 2013 streek hij zo'n 33 miljoen dollar op.

Dat hij nu nog meer krijgt, heeft te maken met zijn contractverlenging. Zaslav zit al sinds 2007 bij Discovery en heeft vorig jaar voor nog eens zes jaar bijgetekend. Het geld krijgt hij dan ook niet allemaal direct op zijn rekening gestort. Bijna 95 miljoen dollar van de beloning betreft aandelen waar hij pas de beschikking over krijgt als hij komende jaren bepaalde doelstellingen weet te behalen.