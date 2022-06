Weekblik beurs: ’Angel moet er uit gaan bij de inflatie’

Financieel

ECB: geen stagflatie voor economie in de eurozone

De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht niet dat de eurozone een periode van stagflatie zal doormaken zoals in de jaren zeventig het geval was. Dat melden onderzoekers van de centrale bank in een rapport. Er is sprake van stagflatie als de economie vertraagt en de inflatie snel stijgt, bij een hoge...