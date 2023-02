Premium Het beste van De Telegraaf

Uitgeverij Blauwburgwal verontwaardigd over waarschuwing aan kopers ’Bol vindt boek over wokecultuur racistisch’

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Auteurs van uitgeverij Blauwburgwal v.l.n.r. Wierd Duk, mede-eigenaar Syp Wynia, Maaike van Charante, Roderick Veelo en Coen de Jong. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

Hoe de angst voor de woketerreur voortwoekert, illustreert het lot van het boek van politicoloog Coen de Jong Wokeland: Op bol.com is het met een uitroepteken aangemerkt als mogelijk racistisch. En een kritisch interview in het digitale weekblad Wynia’s Week met de Franse antropologe Florence Bergeaud-Blackler over de moslimbroeders is op LinkedIn geblokkeerd.