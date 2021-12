Premium Het beste van De Telegraaf

Man gaat op reis en laat auto staan: 32 parkeerboetes

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een man die zijn auto voor de deur liet staan tijdens een buitenlandse reis trof eenmaal thuis 32 parkeerboetes aan. Doordat zijn parkeervergunning tussentijds verliep, had hij namelijk bijna één boete voor elke dag die hij in overtreding was gekregen. Dat vond de Bredase rechtbank ook wel wat veel.