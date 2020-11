Ex blijkt fraudeur, man blijft achter met dikke ton hypotheekschuld

Niet de man uit het verhaal. Ⓒ 123RF

Haarlem - Als je samen met je ex nog verantwoordelijk bent voor een hypotheek, is het zaak om goede afspraken te maken over hoe je die aflost. Dat gebeurt niet altijd: een man die verhuisde na een relatiebreuk, draait op voor een restschuld van ruim een ton toen zijn ex een fraudeur bleek en ING de gedeelde hypotheek opzegde.