Thijssen: ook bedrijven horen in het bestuur van waterschappen

Verkiezingen voor waterschappen zijn in maart 2023. Ⓒ Getty Images

DEN HAAG (ANP) - - Ondernemersvoorzitter Ingrid Thijssen wil voorkomen dat bedrijven straks hun vaste plek verliezen in de besturen van waterschappen. In een ingezonden opiniestuk in NRC roept de voorzitter van VNO-NCW de Eerste Kamer op om tegen een voorstel te stemmen dat regelt dat er straks geen 'geborgde zetels' meer zijn voor ondernemingen.