Rutte: beursgang ABN dit jaar nog mogelijk

DEN HAAG (AFN) - Een beursgang van ABN AMRO is voor het einde van dit jaar nog steeds mogelijk. Premier Mark Rutte zei dat donderdag na de wekelijkse ministerraad. ,,Dit jaar is nog heel erg lang, dus dat lijkt me zeker mogelijk’’, zei Rutte.

Het kabinet had vorige week een besluit zullen nemen over de beursgang van de in 2008 genationaliseerde bank, maar dat besluit werd uitgesteld door minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Reden daarvoor was de onrust rond salarisverhogingen bij ABN AMRO.

Rutte - die zich eerder nog niet had uitgelaten over de kwestie - sloot zich donderdag aan bij Dijsselbloem. ,,Er was een klimaat van onrust ontstaan rond ABN en er lagen de nodige Kamervragen'', aldus Rutte. Hij noemde het uitstel een ,,verstandig besluit'' van Dijsselbloem. De salarisverhogingen bij ABN noemde hij ,,maatschappelijk niet verstandig''.

Dijsselbloem

Dijsselbloem kwam deze week onder vuur te liggen van de oppositie in de Tweede Kamer, maar Rutte ging pal voor hem staan. ,,Ik zou niet weten in dit dossier waar ik Jeroen Dijsselbloem verwijten zou moeten maken.'' Rutte sprak ook zijn vertrouwen uit in ABN-topman Gerrit Zalm en de raad van commissarissen. ,,Het vertrouwen van het kabinet in de top van de bank is onverminderd groot.''

Rutte legde net als Dijsselbloem uit dat de salarisverhoging voor zes topbestuurders bij ABN wettelijk in orde was. De staat had als enige aandeelhouder in ABN geen mogelijkheid dit te blokkeren, aldus Rutte. Juridisch mocht het, maar Dijsselbloem heeft laten weten dat het vanwege het maatschappelijk klimaat niet verstandig was.

Ook zei de premier dat het niet veel zin heeft om mee te doen aan het afgeven op bankiers. Banken vervullen volgens hem een belangrijke rol in de samenleving. Ze zijn verantwoordelijk voor ruim 90 procent van de kredietverlening, wat Rutte op zich te veel vindt, en ze hebben een cruciale rol in het betalingsverkeer. Dat zijn complexe, gespecialiseerde taken waar goede mensen voor nodig zijn. Hun salarissen zijn daarop afgestemd, benadrukte de minister-president.