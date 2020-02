China noemt economische impact coronavirus ’beheersbaar’

Ⓒ AFP

BRUSSEL (ANP/RTR) - De economische schade die het nieuwe coronavirus zal veroorzaken is volgens China beheersbaar. Dat zei de Chinese afgezant voor de Europese Unie in Brussel. Zhang Ming sprak van een impact op de korte termijn, waarbij Peking ook over voldoende middelen beschikt om „indien nodig” in te grijpen.