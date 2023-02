Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse | Gaat STAP-geld nu wel werken voor arbeidsmarkt?

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Eind deze maand kunnen werkenden zich weer aanmelden voor STAP-subsidie. Aan dit budget vanuit de overheid om een opleiding te volgen zijn nu iets meer voorwaarden verbonden om misbruik te voorkomen. Zo kan een opleider maximaal 300 keer subsidie ontvangen per kalenderjaar. Ook mogen opleiders geen snoepreisjes of cadeaus meer aanbieden en is de definitie van scholing aangepast.