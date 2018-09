Meer Nederlanders op zondag naar de super

Inmiddels doen ruim zes op de tien huishoudens wel eens een boodschapje op zondag, meldde onderzoeksbureau GfK woensdag. Dat was twee jaar eerder nog ongeveer de helft en in 2008 ruim een kwart. Gemiddeld gaan er per zondags bezoek ongeveer acht producten langs de kassa, goed voor dik 20 euro.

Vooral jongeren, zowel singles als tweeverdieners, maken gebruik van de zondagsopening. Gepensioneerden struinen op die dag nog maar beperkt langs de schappen. Ook regionaal zijn er grote verschillen. Huishoudens in het noorden en oosten van het land gaan naar verhouding minder vaak op zondag naar naar de supermarkt dan die in de Randstad en in het zuiden.

Omzet

De zondag is nu verantwoordelijk voor 3,5 procent van de totale omzet van de supermarkten. Omdat de supers nu meer op zondag verkopen, is het er wel rustiger geworden in de avonduren. De avondverkopen en ook de vrijdag- en zaterdagomzet namen in belang af. Die laatste twee dagen zijn nog wel de belangrijkste verkoopdagen.

Het gaat de laatste tijd overigens goed met de omzet van de supermarkten, blijkt uit nieuwe cijfers van GfK. Hun gezamenlijke verkopen groeiden in het eerste kwartaal dit jaar naar ruim 8,3 miljard euro. Dat is 1,6 procent meer dan in dezelfde periode in 2014. De gemiddelde kassabon was afgelopen maanden goed voor 22,23 euro. Een jaar terug was dat nog 21,91 euro, blijkt uit de cijfers van GfK.

De supers zagen hun omzet in alle drie de maanden van dit jaar toenemen. Afgelopen maand bedroegen de verkopen bij elkaar 2,54 miljard euro, oftewel 1,1 procent meer dan in maart vorig jaar.