Intel profiteert van pc-verkopen

De chipmaker die vorige week aankondigde zijn topman te vervangen, boekte een omzet van $20 miljard, dankzij toegenomen vraag naar laptops, pc’s en serverapparatuur nu veel mensen vanuit huis werken.

Omdat Intel daarmee schattingen van analisten met een ruim 10% overtrof, schoot het aandeel in de nabeurshandel met 6% omhoog, toen de resultaten na sluiting van de handelsvloer bekend werden gemaakt.

Met name aan de chips voor pc’s werd aanzienlijk meer verdiend dan was verwacht. Intel zag zijn afzet van pc-chips met een derde toenemen op een markt die met ruim een kwart groter werd.

Activist

Voor het huidige kwartaal zegt Intel een omzet van $17,5 miljard te verwachten, wat eveneens duidelijk beter was dan wat marktvorsers hadden ingeschat.

De druiven zullen zuur zijn voor de huidige topman Bob Swan. Intel maakte vorige week na druk van activistische hedgefonds Third Point bekend dat die per 15 februari plaats zal maken voor Pat Gelsinger, die afkomstig is van technologiebedrijf VMware.

Swan wordt nagedragen dat hij contracten voor de levering van chips aan Apple is kwijtgeraakt en Intel de laatste jaren achterop is komen te lopen bij concurrenten Samsung en TSMC als het om productie van snellere, verfijndere chips is komen te staan.