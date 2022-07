Premium Het beste van De Telegraaf

Regionale overheidsinvesteerders deelnemer in 55% van venture capitaldeals

Amsterdam - De negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (roms) die ons land telt investeren jaarlijks tientallen miljoenen aan overheidsgeld in innovatieve jonge bedrijfjes en projecten in Nederland. Rinke Zonneveld, scheidend directeur van de Zuid-Hollandse rom InnovationQuarter en voorzitter van Rom Nederland, pleit voor meer ruimte om te investeren in bedrijven die verder groeien. Een evaluatie over de regionale investeringsclubs werd deze vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.