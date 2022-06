Groeiend aantal bedrijven biedt personeel financiële steun bij abortus

Ze bieden aan reiskosten te vergoeden als mensen naar een andere staat in de Verenigde Staten moeten reizen voor een abortus, of zeggen de borgsom te betalen van medewerkers die tijdens protesten tegen een uitspraak vrijdag van het Hooggerechtshof worden opgepakt.

Door de uitspraak is het niet meer automatisch een recht in de hele VS om abortus te laten plegen. Staten kunnen nu zelf wetgeving daarover maken. Een deel van de staten zal daarbij abortus geheel verbieden of alleen toestaan bij gevallen waarbij sprake is van verkrachting, incest of gevaar voor het leven van de moeder.

Meer vergoed

Bedrijven als Apple, Facebook-moeder Meta Platforms, Disney en de banken JP Morgan, Goldman en Bank of America hebben inmiddels aangegeven dat ze reizen naar andere staten voor een medische procedure blijven vergoeden of hebben juist aangegeven abortus als medische procedure toe te voegen aan die bepaling.

De grote bedrijven hebben vaak personeel in allerlei Amerikaanse staten, die nu allemaal andere regels krijgen.

Outdoormerk Patagonia en concertorganisator Live Nation gaan nog een stapje verder en willen ook de borgsom betalen voor personeel dat opgepakt wordt bij demonstraties voor het recht op abortus.

De taxi-apps Uber en Lyft gaven al eerder aan juridische kosten van chauffeurs in Texas voor hun rekening te nemen als die worden aangeklaagd omdat ze zwangere vrouwen naar een abortuskliniek hebben vervoerd. Een Texaanse wet maakte namelijk hulp bij het plegen van een abortus strafbaar. Ook andere staten zouden dergelijke wetten willen invoeren.

Verhuizen uit Texas

Google biedt personeel in staten waar abortus verboden wordt zelfs aan dat ze naar een andere vestiging van het bedrijf mogen verhuizen. Softwareconcern Salesforce had eerder al gezegd werknemers en hun families te helpen verhuizen uit Texas vanwege de zeer strenge abortuswetgeving in die zuidelijke staat.

Tegelijkertijd zorgt de uitspraak van het Hooggerechtshof, ook al was die door een lek al enige tijd verwacht, voor spanning binnen bedrijven. Diverse bedrijven als Amazon en Apple hebben hun werknemers opgeroepen respectvol te zijn nadat interne communicatiemiddelen werden gebruikt voor discussies over de uitspraak.

Net als in de rest van de VS zijn er ook binnen die bedrijven voor- en tegenstanders van abortus. Bij Meta Platforms werden managers er nog eens aan herinnerd dat grote maatschappelijke onderwerpen niet op de interne kanalen van het bedrijf mogen worden besproken.