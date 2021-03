Rijkdom Tesla-baas Elon Musk duikt onder $150 miljard door techmalaise

De rijkdom van Musk die eerder nog tot boven de $200 miljard steeg, is volgens databedrijf Bloomberg hard teruggevallen naar $149 miljard. Voor dit jaar is er al voor $20 miljard aan vermogen verdampt.

Vooral de forse afkoeling bij de koers van Tesla, waar Musk een groot belang in heeft, speelt zijn vermogen flink parten. De beurswaarde van de maker van elektrische wagens is sinds begin van dit jaar maar liefst $300 miljard omlaag gedoken. In de eerste weken van 2021 liet Tesla nog een ongekende rit omhoog zien.

Ook rijkdom Bezos onder druk

Ook het vermogen van de rijkste man Jeff Bezos, topman en grootaandeelhouder bij Amazon, is in de voorbije weken flink afgekomen naar $174 miljard. De mindere gang van zaken op de beurs bij het Amerikaanse online retailbedrijf heeft zijn rijkdom dit jaar per saldo $16 miljard teruggebracht.

Het vermogen van Bill Gates, de voormalige topman bij Microsoft waar hij nog een groot belang in heeft, is minder aangetast door de techmalaise. De rijkdom van de op twee na rijkste man ter wereld is dit jaar per saldo nog $4 miljard toegenomen naar $136 miljard.