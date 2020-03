Techfondsen leggen steun onder Wall Street

De Dow Jones-index ging bij de start 0,7% vooruit naar 21.777 punten. De S&P 500 dikte 1,2% aan tot 2571,47 punten. Voor de brede index betekende dit de beste week sinds 2009, met een winst van dik 10 procent. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,4% naar 7607 punten.

In de voorbije week boekte de Dow nog de grootste winst sinds 1938 nadat het licht op groen werd gezet voor een omvangrijk Amerikaanse steunpakket van $2,2 biljoen.

Trump verwacht de piek in het aantal dagelijkse doden in de VS door het coronavirus over twee weken. Hij denkt dat het land rond 1 juni „op weg is naar herstel.” Eerder hoopte hij dat tegen Pasen het ergste voorbij zou zijn. Trump zette vrijdag nog zijn handtekening onder de wet waarin het steunpakket van 2200 miljard dollar om de Amerikaanse economie te ondersteunen in de crisis is geregeld.

Techfondsen konden op kopersinteresse rekenen. Intel kreeg er 1,2% bij, terwijl Microsoft 2,1% meer waard werd. De koers van Apple liep 2% op.

Vooral Abbott Laboratories deed goede zaken met een winst van 9,8% na de melding van het farmaciebedrijf dat het goedkeuring heeft gekregen voor het uitrollen van tests die in paar minuten het coronavirus kunnen ontdekken.

Branchegenoot Johnson & Johnson (J&J) kondigde aan in september met testen bij proefpersonen te beginnen met een experimenteel vaccin tegen het coronavirus. Dat zou dan begin 2021 beschikbaar moeten zijn voor zorgverleners, aldus de farmaceut. Het aandeel J&J won 4,1 procent.

Zakenbank Jefferies (plus 0,8 procent) kwam met het nieuws dat financieel directeur Peg Broadbent op 56-jarige leeftijd is overleden aan gevolgen van het coronavirus.