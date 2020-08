’Winkelpersoneel doodsbang door mondkapjesplicht’

„Mensen willen veilig werken, maar hebben liever dat de anderhalvemetermaatregel gehandhaafd wordt”, zegt Linda Vermeulen, vakbondsbestuurder in de winkelstraat. Ook is de hele dag werken met een mondkapje in een hittegolf „enorm zwaar”, aldus Vermeulen.

Beveiligers

De vakbond roept grote winkelketens op verantwoordelijkheid te nemen om personeel als handhaver in te kunnen zetten of beveiligers aan te stellen. Maar dat kost extra geld en is nog teveel gevraagd, stelt de vakbond. Er zijn ook uitzonderingen: bij meubelgigant Ikea en warenhuis de Bijenkorf ziet Vermeulen „goede inspanningen voor veilig werk.”

De FNV waarschuwt dat de risico’s op de verspreiding van het coronavirus toenemen. De gevolgen hiervan voor de maatschappij en de economie, zoals meer ziekmeldingen en wellicht een tweede lockdown, staan in geen verhouding tot de kosten om de coronamaatregelen te handhaven. Volgens Vermeulen is het „kortetermijnwinstdenken van grote winkelketens een gevaar voor Nederland en een typisch voorbeeld van penny wise, pound foulish.”

Ook komen de arbeidsvoorwaarden hierdoor onder druk, signaleert de vakbond. „Het is geen toeval dat juist daar waar al jaren niet geïnvesteerd wordt in personeel, weinig wordt ondernomen om corona terug te dringen.”