’Volkswagen wil stuur bij Europcar in handen krijgen’

De overnamegesprekken komen op een moment dat autoverhuurders zwaar te lijden hebben onder de reisbeperkingen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Nu passagiersstromen op luchthavens sterk zijn geslonken, is die belangrijke markt voor verhuurbedrijven nagenoeg weggevallen. De Amerikaanse verhuurder Hertz Global zag zich daardoor gedwongen uitstel van betaling aan te vragen.

Volkswagen zou met de inlijving van Europcar zijn aanbod van verhuurdiensten willen uitbreiden. Daarnaast zou de autoverhuurder een belangrijke afnemer kunnen worden van auto's van Volkswagen, met name de nieuwe elektrische modellen die het concern in de markt zet.

Europcar was al eerder in handen van Volkswagen. De autofabrikant verkocht het verhuurbedrijf in 2006 aan investeerder Eurazeo. Europcar zou al langer in de etalage staan. Volgens bronnen van Reuters zou ook investeerder Apollo een bod op het bedrijf overwegen.