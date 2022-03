P&O: 800 man op straat maar Nederlandse zeelui buiten schot

De 130 Nederlandse zeevarenden bij veerdienst P&O blijven buiten schot bij het donderdagmorgen aangekondigde massaontslag van 800 man. Dat meldt maritieme vakbond Nautilus aan De Telegraaf, die het massaontslag bij de Britse tak van rederij ’een donderslag bij heldere hemel’ noemt. Bestuurder Marcel van Dam werd donderdagmorgen bijgepraat door de Nederlandse directie van P&O.

Overval

„Het gaat al paar jaar niet goed met P&O. De aandeelhouder heeft al een paar keer fors meer geld moeten bijstorten en vindt dat de kosten omlaag moeten, want dit is volgens hen niet vol te houden. De schepen onder Nederlandse vlag doen het financieel volgens de Nederlandse rederij beter”, zegt Nautilus-bestuurder Marcel van Dam „Dit is een overval, het vervangend personeel zit al klaar in hotels.” Een deel van de zeevarenden wil niet van boord, aldus Van Dam.

In de dienstregeling tussen Rotterdam en Hull varen twee schepen, waarvan één schip onder Nederlandse vlag. Op het andere schip wordt het personeel wel ontslagen en uitzendkrachten aangesteld. Het huidige personeel mag ook terugkomen onder een uitzendcontract, dat slechter betaalt, aldus Van Dam. De totale vloot op de Noordzee bedraagt acht schepen, die onder meer ook van Dover naar Calais en verbindingen over de Ierse Zee onderhouden. Stenaline, dat van Hoek van Holland naar het VK vaart, kijkt of het vrachtvervoer of passagiers kan overnemen, zo meldt een woordvoerder.

P&O Ferries heeft bijna 4000 medewerkers en veerboten van het bedrijf varen jaarlijks ruim 30.000 keer. Het bedrijf werd in 2019 gekocht door het havenbedrijf DP World uit Dubai. Volgens Van Dam zal het lastig zijn om ander werk te vinden voor de zeelieden, omdat het laaggeschoold werk betreft. Voor officieren is momenteel voldoende werk.