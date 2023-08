Zes andere partijen steunen aanvraag faillissement Big Bazar

Bij de zes schuldeisers die zich nu hebben gemeld gaat het om diverse soorten vorderingen, aldus Konings. „Meestal gaat het om geleverde producten voor in de winkels, zoals shampoo, crème en zelfs motorolie, maar waarvoor ze nog geen geld hebben ontvangen.”

Het gaat om bedragen van tussen de €19.000 en €106.000, in totaal €221.000, geeft hij aan. Dat bedrag komt bovenop de vordering van €20.000 vanwege een huurschuld die woensdag werd ingediend namens de eigenaresse van het Big Bazar-pand in Goes.

Als je zes schuldeisers hebt, dan zal de rechter snel oordelen dat Big Bazar opgehouden is met betalen, verwacht Konings.

Big Bazar werd in 2007 werd opgericht door winkelketen Blokker en kwam eind oktober 2021 in handen van BB Retail. Oprichter Heerke Kooistra had destijds nog grote plannen met de formule van de budgetketen. Maar het bedrijf is in moeilijkheden gekomen door forse lastenstijgingen.