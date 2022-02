Chaos bij spaartaks: langer wachten op definitieve aanslag

Premium Financieel

Column: die spaartaks is toch je reinste diefstal?

Stel, je bent ondernemer. Je hebt een goed lopend bedrijf waar je hard voor werkt. Aan pensioenopbouw doe je niet, want je zaak is je ouwedag. En dan heb je ook nog je huis dat inmiddels is afbetaald. Dankzij bloed, zweet en tranen en zuinig leven bouw je jaar na jaar een vermogen op.