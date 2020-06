Shell schrapt banen en reorganiseert concern

Dat meldt Shell-topman Ben van Beurden dinsdagmiddag in een videoboodschap aan het personeel, waarover Reuters bericht.

Het aantal banen dat verdwijnt bij de multinational, die eind 2018 nog ruim 82.000 werknemers telde, is dinsdag niet bekendgemaakt. De huidige boodschap vloeit voort uit een eerdere aankondiging, aldus Shell.

„Zoals eerder gezegd, doorlopen we in de komende maanden een uitvoerige evaluatie van ons bedrijf. Om ons aan te passen aan een andere toekomst en sterker voor de dag te komen, gaan we onze organisatie waar nodig anders vormgeven”, zo reageert het concern dinsdagmiddag.

Shell-bestuursvoorzitter Van Beurden: reorganisatie ook om uitstoot te beperken. Ⓒ FOTO HH

Bekijk ook: Shell snijdt voor het eerst sinds 1940 in dividend

Het Brits-Nederlandse concern, met vorig jaar $344,88 miljard omzet uit exploratie, winning, raffinage en de handelsverkoop van olie- en aardgasproducten en afgeleide chemicaliën, zal de ingreep eind dit jaar gaan invoeren.

Bekijk ook: Deze troeven heeft Shell nog in de hand

Royal Dutch Shell, dat afgelopen kwartalen minder in olie heeft geïnvesteerd en vaker kiest voor schonere brandstoffen, wil met de ingreep in het bedrijf zijn uitstoot drastisch verminderen.

De reorganisatie van het in 1907 opgerichte concern zal volgens de verklaring volgend jaar vorm krijgen.