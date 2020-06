Moederbedrijf Blokker dringt verlies fors terug

De omzet zakte naar 544 miljoen euro van 817 miljoen euro in 2018, door de verkoop van ketens en het sluiten van slecht presterende winkels. Zo werden ketens als Leen Bakker en Marskramer de afgelopen jaren afgestoten. Na deze verkopen is het concern actief met de formules Blokker, Big Bazar (in Nederland en België), speelgoedketen Intertoys en met de Aziatische winkelformule Miniso.

Mirage Retail Group stelt verder dat het bedrijf de eerste moeilijke maanden van de coronacrisis goed is doorgekomen, zonder een beroep te doen op steunmaatregelen van overheden. „Ik ben tevreden over het jaar 2019, waarin wij weliswaar een verlies hebben gemaakt, maar onze budgetten en doelstellingen voor het jaar hebben gehaald. Op een aantal gebieden hebben we het zelfs beter gedaan dan we hadden verwacht”, aldus topman Michiel Witteveen.