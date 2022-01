KLM even geen nationale troetelzwaan

Binnenland

Gert-Jan Segers tijdens kamerdebat: ’Het gebruik van coronatoegangsbewijzen moet eindig zijn’

Het gebruik van coronatoegangsbewijzen moet eindig zijn. Dat zegt CU-leider Gert-Jan Segers tijdens het debat over de aanpak van de coronacrisis. De CU is de eerste coalitiepartij die erop aandringt. Het kabinet wil nog niet praten over het einde aan de coronapas.