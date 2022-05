’Verplaats noodcommunicatie voor schepen van Burum naar Griekenland’

Dat ministerie zat met de situatie in Friesland in de maag. Nederland wil de 5G-technologie, voor sneller mobiel internet, verder uitrollen. De frequenties die nu voor 5G in Nederland al in gebruik zijn, brengen nog niet de snelheden die in principe met 5G mogelijk zijn. In veel andere landen zijn deze snelle frequenties al wel in gebruik voor 5G. In Nederland had de veiling ervan, die honderden miljoenen kan opleveren, eigenlijk vorig jaar al moeten plaatsvinden.

Maar de snellere frequenties op de band die daarvoor nodig zijn, worden al jaren gebruikt door Inmarsat. Dat heeft in Burum schotels staan die worden gebruikt voor noodoproepen van de zee- en luchtvaart. En die wilde het bedrijf niet zomaar verhuizen, het won daar zelfs een rechtszaak over.

Daarop stelde het ministerie van Economische Zaken een adviescommissie in, die een oplossing voor de zaak moet aandragen. Die lijkt te zijn gevonden. De commissie stelt voor de schotels naar Griekenland te verhuizen, en meldt dat Inmarsat dat advies onderschrijft. In het advies wordt ook een financiële vergoeding voor Inmarsat aangeraden. Hoe hoog die vergoeding moet zijn, blijft onduidelijk.

Spionageschotels

Daardoor kan de overheid vanaf 1 december 2023 de nieuwe 5G-frequentie gaan vrijmaken voor telecomaanbieders. Mocht de locatie in Griekenland tegen die tijd nog niet helemaal klaar staan, kan Inmarsat een deel van de band nog wel gebruiken om de nooddienst in de lucht te houden.

In Burum stonden ook de schotels die Nederlandse spionagediensten gebruikten om communicatie af te luisteren. In 2019 heeft het kabinet al besloten deze te verhuizen naar het buitenland. Waar de schotels uiteindelijk terecht zijn gekomen, werd daarbij geheimgehouden.