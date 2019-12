Roer om bij Wehkamp: Niet meer alles gratis laten ophalen

„Het gaat om artikelen die klanten ook zelf naar een DPD-servicepunt kunnen brengen”, zegt een woordvoerster in een toelichting. „Grote artikelen worden nog wel bij klanten thuis opgehaald.”

Het FD schrijft dat het niet goed gaat met Wehkamp. De webwinkel kan concurrenten als Bol.com en het Duitse Zalando niet bijbenen. En dan is de Amerikaanse webgigant Amazon nog niet eens echt in Nederland.

Verlies

Wehkamp zou in maart het gebroken boekjaar eindigen met een operationeel verlies én 10% minder omzet. Opvallend, want de andere online warenhuizen groeien juist sterk. Wehkamp laat nu de focus op groei los, om zich weer te concentreren op het maken van winst.

Om te voorkomen dat het bedrijf het boekjaar ook nog met een negatief eigen vermogen moest afsluiten, zette de Britse eigenaar Apax op de valreep €147 miljoen aan leningen om in aandelen. Een zeldzame manoeuvre voor een private-equitypartij.

Faillissement

De leveranciers van Wehkamp hebben daarmee een opmerkelijke overwinning gehaald: in het geval van een faillissement blijft er meer geld voor hen over. Zij hoeven namelijk minder om de boedel te concurreren met Apax.

In een reactie aan het FD ontkent Wehkamp overigens een moeilijk jaar te hebben gehad. „Alleen de verkoop van elektronica ging slecht. Dat is een zeer competitief segment. Daarom besteden we dit aanbod uit.”