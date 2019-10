Lagere winst voor Spaans BBVA

De winst over het voorbije kwartaal kwam uit op 1,2 miljard euro, tegenover 1,8 miljard euro een jaar eerder. Geschoond voor de afstoting in Chili was er juist sprake van een winststijging van 6,1 procent.

BBVA wist de nettorentebaten op te voeren met 3,2 procent bij gelijke wisselkoersen, tot 1,3 miljard euro. Daarbij waren vooral markten in Mexico en Zuid-Amerika goed voor groei. De inkomsten uit handelsactiviteiten namen met ruim driekwart toe tot 351 miljoen euro.