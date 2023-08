Winkeliers boeken meer omzet dankzij hogere prijzen

Het was het vijfde kwartaal op rij dat de omzet in de detailhandel steeg door hogere verkoopprijzen. Het eerste kwartaal van 2022 was de laatste periode dat winkeliers meer verkochten dan een jaar eerder.

Forse omzetstijging foodsector

Winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet met 9,7% stijgen. Het volume was 2,9% lager. Supermarkten boekten 10,6% meer omzet. Bij speciaalzaken was de toename 3,2%, terwijl ze 6,5% minder verkochten.

In de non-foodsector nam de omzet gemiddeld met 3,5% toe. Het volume daalde met 4,6%. Vooral doe-het-zelf-winkels, kledingzaken en winkels in consumentenelektronica en witgoed verkochten minder. De volumedaling was hier bijna 8%. Drogisterijen boekten 10,3% meer omzet en verkochten, net als winkels in recreatieartikelen, iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Minder faillissementen

In het tweede kwartaal gingen 59 bedrijven in de detailhandel failliet. Dat waren er minder dan in de eerste drie maanden van dit jaar, toen er 86 omvielen. Het waren er ook veel minder dan vóór de coronacrisis.

Het totaalaantal faillissementen nam wel toe, van 728 in het eerste kwartaal naar 797 in het tweede kwartaal. Van alle faillissementen was 7% een bedrijf in de detailhandel.

Online

Het CBS meldt verder dat online ruim 4% meer werd omgezet dan een jaar eerder. Winkels die zowel fysiek als online verkopen, deden het iets beter dan de pure webwinkels.